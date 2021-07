Olympisch nieuws: BMX’er Niek Kimmann ondanks ’niet ideale’ voorbereiding gewoon van start

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Bekijk hier de medaillespiegel.

Kimmann gewoon van start op bmx: ’Maar niet ideaal’

1.31 uur: Niek Kimmann kwam maandag op de training hard in botsing met een steward, die nog altijd gewond in het ziekenhuis ligt. De Nederlander zelf heeft een scheurtje in zijn knieschijf overgehouden aan de crash. Toch lijkt het erop dat hij donderdag gewoon van start gaat op zijn onderdeel.

„Het is niet ideaal na vijf jaar trainen dat dit drie dagen voor de wedstrijd gebeurt”, zegt bondscoach Raymon van der Biezen. „Maar de medische staf verwacht dat hij gewoon kan starten donderdag. We zullen pijnstilling nodig hebben, maar we denken dat hij voluit kan gaan. Er is geen beschadiging aan pezen of banden en ook geen risico dat hij die beschadigt door te fietsen. En Niek is ook wel wat gewend.”

Daarmee doelt Van der Biezen op de Spelen van Rio de Janeiro. Kimmann reed de olympische finale met een beschadigde enkel nadat hij in de halve finale hard onderuit was gegaan. Tijdens het onderzoek stapte hij van de tafel bij de arts, omdat hij zijn finale wilde rijden.

Kimmann wordt in aanloop naar donderdag nog intensief behandeld aan de beschadigde linkerknie. „Hij heeft vandaag wel wat gefietst maar is net als de meesten niet op de baan geweest. Door de regen in Tokyo leek ons het verstandig hier in het dorp te fietsen.”