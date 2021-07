Olympisch nieuws: Dressuurruiter Edward Gal eindigt als zesde op Spelen

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Tennisduels in Tokio beginnen vanaf donderdag later wegens hitte

14.49 uur: De tennisduels bij de Olympische Spelen in Tokio beginnen vanaf donderdag later nadat spelers hadden geklaagd over de hete en benauwde omstandigheden rond het middaguur op het Ariake Park. De eerste partijen starten voortaan om 15.00 uur Japanse tijd in plaats van 11.00 uur. „Deze wijziging in het speelschema is aangebracht in het belang van de gezondheid en het welzijn van de spelers vanwege de toenemende hitte en luchtvochtigheid in Tokio”, liet de internationale tennisfederatie ITF weten.

De als eerste geplaatste Novak Djokovic en nummer 2 Daniil Medvedev behoorden tot de tennissers die bij de organisatie aandrongen op een later begin van de tennisdag in Tokio. Sommige spelers werden in de voorbije dagen op de baan bevangen door de warmte en de zon.

Ook Medvedev had woensdag weer last van de verstikkende omstandigheden in Tokio. De Rus won in drie sets van de Italiaan Fabio Fognini: 6-2 3-6 6-2. Tijdens de partij zei de zwaar aangeslagen Medvedev tegen de arbiter dat hij het duel waarschijnlijk nog wel kon afmaken, maar dan wilde hij wel weten wie verantwoordelijkheid zou zijn in het geval hij zou komen te overlijden.

Djokovic won zijn partij in de derde ronde ronde eveneens. De Servische favoriet versloeg de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina simpel in twee sets: 6-3 6-1.

Dressuurruiter Edward Gal eindigt als zesde op Spelen

14.20 uur: Dressuurruiters Edward Gal en Hans Peter Minderhoud hebben op het individuele olympische toernooi naast een medaille gegrepen. Gal eindigde op de rug van Total US, een nakomeling van de legendarische Totilas, als zesde. Minderhout moest genoegen nemen met de twaalfde positie.

Gal kwam tot een score van 84,157 procent. De proef van Minderhout werd gewaardeerd met 80,682 procent. Gal en Minderhoud eindigden dinsdag samen met Marlies van Baalen als vijfde in de landenwedstrijd.

Gal was zeer te spreken over zijn optreden. „Ik ben gewoon heel blij met wat hij hier heeft laten zien”, zei hij over zijn paard. „Dat Total zijn kwaliteiten ook onder deze omstandigheden toont vertelt nog iets meer over zijn geweldige wil om mee te doen. Nu moeten we gewoon rustig verder trainen en het allemaal verder bevestigen.”

Minderhoud had vooraf gehoopt op een plaats bij de beste tien. „Maar dat zat er net niet in”, besefte hij. „Ik ben heel blij met hoe we hier gereden hebben en enorm trots op Dream Boy. Het was best zwaar, we hebben echt een paar hele pittige weken gehad. Nu we het zo afgesloten hebben kijk ik er naar uit om even een paar dagen niets te doen en ook voor Dream Boy. Dat hij gewoon even lekker een paar dagen in zijn wei kan staan en genieten.”

De Duitse Jessica von Bredow-Werndl won het goud (91,732). Haar landgenote Isabell Werth greep het zilver (89,657). Brons was er voor de Britse Charlotte Dujardin (88,543). Von Bredow-Werndl vierde haar tweede gouden medaille op de Spelen in Tokio. Duitsland won ook de landenwedstrijd.

Waterpolosters winnen van Spanje op Spelen

14.06 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben hun tweede optreden op de Olympische Spelen winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Arno Havenga versloeg Spanje: 14-13 (2-3 3-2 3-2 6-6).

Simone van de Kraats scoorde zesmaal. Maud Megens trof viermaal doel. Sabrina van der Sloot tekende in de slotseconden voor de winnende treffer. Oranje zette met de zege een grote stap naar de kwartfinales, waarvoor vier van de vijf ploegen uit de poule zich kwalificeren.

Oranje keerde maandag terug op de Spelen met een nederlaag tegen Australië (13-12). De Nederlandse vrouwen veroverden bij de Spelen van Peking 2008 olympisch goud, maar ze wisten zich daarna niet te kwalificeren voor Londen 2012 en Rio 2016.

Het kostte de ploeg van Havenga ook moeite om Tokio te halen. Pas op het laatste kwalificatietoernooi, begin dit jaar in de Italiaanse stad Triëst, lukte het om een ticket te bemachtigen.

Badmintonner Mark Caljouw naar achtste finales

11.57 uur: Badmintonner Mark Caljouw staat in de achtste finales van de Olympische Spelen in Tokio. Hij won ook zijn tweede groepsduel. Caljouw klopte Sai Praneeth uit India in twee games: 21-14 21-14.

De 26-jarige Caljouw was in zijn eerste groepswedstrijd al te sterk voor Misha Zilberman uit Israël: 17-21 21-9 21-10. Alleen de groepswinnaars gaan door naar de achtste finales.

Caljouw is de nummer 29 van de wereldranglijst. Hij is de eerste Nederlander in 25 jaar die zijn opwachting maakt in het enkelspel op de Spelen.

Twee zeges voor zeilsters Bekkering en Duetz in 49erFX

11.26 uur: Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben bij de Olympische Spelen twee races in de 49erFX-klasse gewonnen. Het Nederlandse duo zegevierde in de vierde en de zesde race. In de vijfde heat eindigde het tweetal als zesde.

In de tussenstand staan Bekkering en Duetz tweede met 18 punten. De Britse vrouwen Charlotte Dobson en Saskia Tidey leiden met 13 punten. Het Spaanse duo Tamara Echegoyen Dominguez/Paula Barcelo Martin is derde met 20 punten.

Bekkering en Duetz waren na afloop opgetogen. „Dit is wel echt tof om zo een dag op de Spelen te hebben, met golven, wind en alles op super hoog niveau. Maar we zijn wel kapot. Met namen de focus kost veel kracht, superscherp zijn als je even niet scherp bent, slaat de boot om. Je moet op alles letten, het sturen, waar je de boot positioneert op de golven. En dan ook nog naar de wind en de tegenstanders kijken. We hadden vandaag goede starts en dan zijn we in de controlerende positie.”

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers hebben nog niet kunnen overtuigen in hun eerste twee optredens in de 470. Het duo eindigde in de eerste race als elfde en in de tweede race als twaalfde. In de tussenstand staan de twee ook op de twaalfde plek met 23 punten. Het Poolse duo Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar gaat aan de leiding met 2 punten.

Berkhout gaf toe dat ze met Zegers de dag anders had willen beginnen. „We hebben in beide races kansen gehad. In de eerste race lagen we er heel goed bij. Maar we waren niet scherp genoeg in positionering. We werden voorbij gezeild door de andere boten. Echt zonde daardoor lieten we punten liggen in beide races. We hebben als team niet laten zien wat we kunnen.”

De 40-jarige Berkhout kwam voor het eerst sinds 2012 weer bij de Spelen in actie. „Dat gevoel is en blijft bijzonder. Ik ben bevoorrecht dat ik hier kan rondvaren en mee kan doen in zo een sterke competitie.”

Van den Hoogenband: ’Diep respect voor roeiers’

10.52 uur: Chef de mission Pieter van den Hoogenband heeft de roeiers van de Nederlandse ploeg geroemd om hun veerkracht. De ploeg werd hard getroffen door drie coronabesmettingen, met tal van beperkende maatregelen als gevolg, maar wist woensdag op de Olympische Spelen in Tokio liefst vier medailles te winnen.

„Zoveel respect voor onze roeiende mannen en vrouwen die vandaag een waanzinnige prestatie hebben geleverd”, meldde Van den Hoogenband op Twitter. „De besmettingen, de onzekerheden die dit met zich meebrengt en de aangescherpte maatregelen op en rondom de venue zorgden voor een verre van ideale voorbereiding. Maar in plaats van stress werd het een schoolvoorbeeld van kracht halen uit tegenslag. Hulde!”

Nooit eerde haalden Nederlandse roeiers op de Olympische Spelen vier medailles op één dag. De mannen dubbelvier veroverde goud, de mannen dubbeltwee en de vrouwen vier-zonder pakten zilver en de vrouwen dubbeltwee bemachtigde brons. Op de Spelen van Rio in 2016 scoorde de Nederlandse roeiploeg drie medailles.

Kiran Badloe verstevigt koppositie na winst in negende race

07.58 uur: Kiran Badloe heeft bij de Olympische Spelen de koppositie in de RS:X-klasse verstevigd met de winst in de negende race. De windsurfer bleef de Chinees Kun Bi en de Noor Endre Funnemark voor.

In het klassement heeft Badloe 26 punten. De Italiaan Mattia Camboni volgt met 34 punten. De Fransman Thomas Goyard staat derde met 39 punten. De Nederlandse favoriet nam met de vierde plek in de achtste race de leidende positie weer over. Badloe was de leiding kwijtgeraakt nadat hij was gediskwalificeerd in de vijfde race. Hij was woensdag in de zevende race als tweede geëindigd.

Lilian de Geus eindigde in de achtste en negende race als vierde. Ze begon de dag met de derde plaats in de zevende race. In de tussenstand blijft ze op de vijfde plek staan. Haar concurrentes de Britse Emma Wilson en de Française Charline Picon presteren constant en maakt het voor De Geus lastig om dichterbij te komen.

De olympische debutanten Bart Lambriex en Pim van Vugt eindigden in de derde race als derde en zevende in de vierde race. Na de tweede plek in de tweede race staan ze in de tussenstand vierde.

In de Finn is Nicholas Heiner begonnen met een opmars. Hij finishte als tiende in de derde race en als tweede in de vierde race. In het klassement steeg hij van de negende naar de zesde plaats.

Noël Van ’t End naar herkansingen op Spelen

07.55 uur: Judoka Noël van ’t End is op de Olympische Spelen in de klasse tot 90 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 30-jarige Van ’t End moest het in de kwartfinales in de golden score afleggen tegen de Turk Mihael Zgank. Van ’t End is de nummer 2 van de wereld, Zgank staat twaalf plekken lager op de mondiale ranglijst.

Na ruim 3 minuten in de verlenging kreeg Van ’t End zijn derde straf, waarmee de partij werd beslist. Hij leek 15 seconden eerder al tegen die derde straf aan te lopen, maar die werd nog teruggedraaid. In de reguliere speeltijd werd er geen score genoteerd.

De vier verliezers van de kwartfinales strijden later op woensdag in de herkansingen om twee bronzen medailles. In de herkansingen treft Van ’t End de Hongaar Krisztián Tóth. Mocht hij die wedstrijd winnen, dan strijdt hij met een verliezer van een van de twee halve finales om brons.

Eerder op de dag had Van ’t End simpel gewonnen van Paolo Persoglia uit San Marino en met de nodige moeite van de Fransman Axel Clerget. Persoglia werd in slechts 36 seconden op ippon geklopt, Clerget in de golden score op waza-ari.

Twee jaar geleden werd Van ’t End wereldkampioen in Tokio. De WK werden net als de Olympische Spelen in de judotempel Budokan gehouden.

Voor Van ’t End zijn het zijn tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro meteen zijn eerste partij.

Tennisploeg zonder Jean-Julien Rojer weer terug in Nederland

07.19 uur: De Nederlandse tennisploeg is weer terug in Nederland. Jean-Julien Rojer, die positief heeft getest, is in Tokio achtergebleven. Kiki Bertens, Demi Schuurs en Wesley Koolhof en de coaches en begeleiders mochten na een negatieve uitslag wel op het vliegtuig naar Nederland stappen.

„Er wordt goed voor Jean-Julien gezorgd. Hij eet dagelijks gezond en er wordt boodschappen voor hem gedaan”, aldus teammanager Marjolein Notten. „Toch was het enorm lastig om hem daar achter te moeten laten.”

Rojer heeft te kennen gegeven dat hij op dit moment niet beschikbaar is voor interviews. „Ik ben normaal heel relaxed met media en waardeer de aandacht, maar kies er op dit moment voor te werken aan mijn herstel en even geen interviews te doen. Ik snap de vragen zeker, maar hoop dat de media op dit moment mijn verzoek willen respecteren.” Volgens een woordvoerder van NOC*NSF probeert Rojer zijn conditie enigszins op peil te houding door hard te lopen op de gang van het hotel.

De Nederlandse tennisafvaardiging besloot maandag af te zien van deelname aan het gemengd dubbelspel. Naar aanleiding van de besmetting van Rojer wilden ze „de andere atleten niet in gevaar brengen.”

De tennisploeg zat op de heenreis op de inmiddels beruchte KLM-vlucht van Amsterdam naar Tokio, evenals onder anderen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn, die allen ook al positief testten.

Notten gaf aan dat er nog aandacht gaat worden besteed aan het afscheid van Bertens, die op de Spelen voor het laatst in actie kwam. „Eerst gaan we alles even laten landen, maar afscheid nemen gaan we zeker doen.”

Handboogschutter Broeksma na shoot-off uitgeschakeld op Spelen

06.59 uur: Voor handboogschutter Gijs Broeksma zijn de Olympische Spelen geëindigd in de tweede knock-outronde van het individuele toernooi. De 21-jarige debutant moest het afleggen tegen de Japanner Takaharu Furukawa. De beslissing viel in de shoot-off; Broeksma schoot daarin zijn pijl in de 9, Furukawa raakte de 10.

De Japanner versloeg het Nederlandse talent daardoor met 6-5 (25-24 24-25 26-26 28-25 25-29). Broeksma was in de eerste knock-outronde tegen de Fransman Thomas Chirault al ontsnapt aan uitschakeling. Hij kwam met 4-0 achter te staan, maar won alsnog met 6-4 (27-28 24-26 27-24 30-27 27-24).

Judoka Sanne van Dijke naar halve finale

06.58 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft zich op de Olympische Spelen verzekerd van een plek in de halve finales. De 26-jarige debutante was bij de laatste acht in een spannend en lang duel de meerdere van de Italiaanse Alice Bellandi.

Van Dijke, eerder op de dag te sterk voor Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan, versloeg Bellandi in de golden score op ippon. De verlenging duurde 2 minuten en 44 seconden. Vlak voor het ingaan van de golden score scoorde Bellandi een waza-ari, maar na het bekijken van de beelden kreeg ook Van Dijke een waza-ari toegekend. Van Dijke is de nummer 3 van de wereld, Bellandi staat 30e op de mondiale ranglijst.

De halve finales zijn woensdag vanaf 10.00 uur Nederlandse tijd. Van Dijke neemt het daarin op tegen Michaela Polleres uit Oostenrijk, die achtste staat op de wereldranglijst.

Van Dijke kan de Nederlandse judoploeg in Tokio de eerste olympische medaille bezorgen. Tornike Tsjakadoea (tot 60 kilogram) en Juul Franssen (tot 63 kilogram) grepen net naast een bronzen plak.

Roeisters Keijser en Paulis naar finale

06.29 uur: Marieke Keijser en Ilse Paulis mogen zich melden in de finale van de lichte dubbeltwee bij het roeien. Heel overtuigend ging het niet. Het duo eindigde als derde in hun halve eindstrijd en heeft van de zes finalisten de traagste plaatsingstijd.

Voor de mannen lichte dubbeltwee is de droom van olympisch eremetaal in Tokio voorbij. Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang plaatsten zich niet voor de finale.

Boksster Fontijn wint eerste partij op Olympische Spelen

05.50 uur: Nouchka Fontijn heeft op de Olympische Spelen van Tokio haar eerste partij in de klasse tot 75 kilogram gewonnen. De 33-jarige Schiedamse versloeg in drie ronden de Poolse Elzbieta Wojcik.

Fontijn verloor de eerste ronde volgens de vijf juryleden unaniem op punten na een furieuze start van de Poolse. De Nederlandse won de tweede ronde wel, maar niet unaniem. In de derde ronde was ze wel overtuigend sterker en won daardoor op punten.

„Lekker dat ik gewonnen heb, maar het ging niet helemaal vlekkeloos”, zei Fontijn bij de NOS. „Er zaten wat fijne acties bij, maar het moest van ver komen. De eerste ronde was voor haar en in een wedstrijd met maar drie rondes heb je dan wel wat goed te maken. Je hoopt dat dat niet gebeurt, maar als dat wel gebeurt, moet je daar een scenario voor hebben. Ik heb geprobeerd daar uit te krabbelen en dat is gelukt.”

Fontijn veroverde op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zilver.

Bertens bedankt coaches, dierbaren, fans en collega’s

04.58 uur: Kiki Bertens heeft via sociale media haar coaches, dierbaren, fans en sponsors bedankt. De 29-jarige Bertens, de voormalig nummer 4 van de wereld, nam tijdens de Olympische Spelen afscheid als tennisprof.

„Zo dit was het dan echt, wat een avontuur was dit! Gegroeid van een verlegen meisje met veel angsten naar een volwassen vrouw die haar eigen keuzes durft te maken en gespeeld heeft op het hoogste niveau”, schrijft Bertens op Instagram.

„Het is nu echt tijd om vaarwel te zeggen tegen deze mooie sport die me zoveel heeft gebracht. Ik heb zoveel geleerd over mezelf, de wereld en ik heb zoveel mooie mensen mogen ontmoeten. Ik zal dit voor altijd bij me dragen! Dank aan mijn man, mijn familie en mijn vrienden voor het altijd klaarstaan voor mij. Elise Tamaëla, Martin van de Brugghen, Raemon Sluiter en alle andere mensen met wie ik heb samengewerkt.”

Bertens richtte zich ook aan de KNLTB, de sponsors, de collega’s en de fans. „Dank aan alle collega’s voor de mooie tijd die ik op de tour heb gehad en de hechte vriendschappen die er zijn ontstaan! En als laatste, dank aan mijn fans voor alle support die ik heb mogen ontvangen! Ik ga jullie missen.”

Kamminga naar olympische finale 200 meter schoolslag

04.32 uur: Zwemmer Arno Kamminga kan donderdag zijn tweede medaille veroveren op de Olympische Spelen. De 25-jarige Katwijker plaatste zich op overtuigende wijze voor de finale van de 200 meter schoolslag. Kamminga won maandag zilver op de 100 school.

De houder van het Nederlands record (2.06,85) tikte in de eerste halve finale als eerste aan in 2.07,99, iets minder snel dan in de series (2.07,37). De finale van de 200 school staat in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag om 03.44 uur op het programma.

In de tweede halve finale waren de Australiër Isaac Stubblety-Cook (2.07,35) en de Brit James Wilby (2.07,91) sneller dan Kamminga, die zich zo als derde plaatste voor de strijd om de medailles. De finale van de 200 school staat in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag om 03.44 uur op het programma.

Adam Peaty, de Brit die al jaren de 100 meter schoolslag domineert en maandag ook zijn olympische titel prolongeerde, doet niet mee aan de dubbele afstand. Het belooft een open strijd om het goud te worden tussen heel wat kanshebbers, onder wie Kamminga. De olympisch kampioen van Rio 2016, Dmitri Balandin uit Kazachstan, wist zich niet bij de beste acht te zwemmen. Balandin eindigde in de halve finales op de elfde plaats in 2.09,22.

Vrouwen dubbelvier zesde en laatste in olympische finale Tokio

04.20 uur: De roeisters van de vrouwen dubbelvier hebben op de Olympische Spelen geen medaille kunnen pakken. Het kwartet Laila Youssifou, Nicole Beukers, Olivia van Rooijen en Inge Janssen bleef in de finale op de Sea Forest Waterway steken op de zesde en laatste plaats.

Het goud ging naar China, dat met overmacht won. Het zilver was voor Polen en brons voor Australië. Die landen profiteerden van een fout van de Duitse roeisters in de slotfase.

Op de Spelen van 2016 in Rio greep de vrouwen dubbelvier zilver. Beukers en Janssen zaten toen met Chantal Achterberg en Carline Bouw in de boot. Beukers en Janssen kroonden zich een jaar later tot wereldkampioen, toen met Van Rooijen er ook bij. Met laatste aanwinst Youssifou greep de boot al twee keer Europees goud, maar in de olympische finale kwam het viertal te kort.

Australische zwemster Titmus onttroont Ledecky ook op 200 vrij

04.17 uur: De Australische zwemster Ariarne Titmus heeft haar tweede gouden medaille gepakt op de Olympische Spelen van Tokio. De 20-jarige Titmus won na de 400 meter vrije slag ook de 200 meter, in een olympisch record van 1.53,50.

Siobhan Haughey uit Hongkong lag in de baan naast Titmus lang voor op het schema van het wereldrecord. Op de laatste 50 meter verloor Haughey echter wat snelheid en Titmus zwom haar voorbij. De zwemster uit Hongkong pakte wel zilver in 1.53,92, het brons ging naar Penny Oleksiak uit Canada (1.54,70).

De Amerikaanse titelverdedigster Katie Ledecky kwam niet verder dan de vijfde plaats (1.55,21). Titmus had Ledecky eerder al onttroond op de 400 meter. Dat betekende voor de 24-jarige Amerikaanse, vijfvoudig olympisch kampioene, op haar derde Spelen haar eerste individuele nederlaag in een finale.

De Hongaar Kristóf Milák won met overmacht goud op de 200 vlinder. Met 1.51,25 bleef hij net boven zijn eigen wereldrecord (1.50,73). Milák volgde de Amerikaan Michael Phelps op als olympisch kampioen. Op gepaste afstand gingen het zilver en brons naar respectievelijk de Japanner Tomoru Honda en de Italiaan Federico Burdisso.

Italiaanse roeier vlak voor olympische finale positief op corona

03.54 uur: De Italiaanse roeier Bruno Rosetti heeft kort voor de olympische finale van de vier-zonder te horen gekregen dat hij positief is getest op het coronavirus. De Italianen moesten daardoor op het laatste moment een wijziging doorvoeren in de boot. Desondanks roeiden ze naar het brons.

Rosetti (33) leverde dinsdag het buisje met speeksel in waaruit bleek dat hij besmet is geraakt met het coronavirus. De reguliere neus- en keeltest bracht woensdagochtend dezelfde uitslag. Hij moest daarom direct naar het quarantainehotel in Tokio. De andere roeiers uit de Italiaanse vier-zonder waren negatief en mochten daardoor ’gewoon’ in actie komen in de finale, met Marco Di Costanzo als vervanger van Rosetti. Het gelegenheidskwartet pakte brons. De Nederlandse boot eindigde als zesde en laatste.