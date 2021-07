Olympisch nieuws: Judoka’s Noël van 't End en Sanne van Dijke blijven op medaillekoers

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Bekijk hier de medaillespiegel.

Handboogschutter Broeksma na shoot-off uitgeschakeld op Spelen

6.59 uur: Voor handboogschutter Gijs Broeksma zijn de Olympische Spelen geëindigd in de tweede knock-outronde van het individuele toernooi. De 21-jarige debutant moest het afleggen tegen de Japanner Takaharu Furukawa. De beslissing viel in de shoot-off; Broeksma schoot daarin zijn pijl in de 9, Furukawa raakte de 10.

De Japanner versloeg het Nederlandse talent daardoor met 6-5 (25-24 24-25 26-26 28-25 25-29). Broeksma was in de eerste knock-outronde tegen de Fransman Thomas Chirault al ontsnapt aan uitschakeling. Hij kwam met 4-0 achter te staan, maar won alsnog met 6-4 (27-28 24-26 27-24 30-27 27-24).

Judoka Van Dijke naar halve finale, Van 't End naar laatste acht

6.58 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft zich op de Olympische Spelen verzekerd van een plek in de halve finales. De 26-jarige debutante was bij de laatste acht in een spannend en lang duel de meerdere van de Italiaanse Alice Bellandi.

Van Dijke, eerder op de dag te sterk voor Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan, versloeg Bellandi in de golden score op ippon. De verlenging duurde 2 minuten en 44 seconden. Van Dijke is de nummer 3 van de wereld, Bellandi staat 30e op de mondiale ranglijst.

Noël van 't End heeft op de Olympische Spelen ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. In de achtste finales van de klasse tot 90 kilogram was de 30-jarige Van 't End de Fransman Axel Clerget de baas.

Van 't End versloeg Clerget, de nummer 17 van de wereld, in de golden score op waza-ari. De verlenging was 1 minuut en 15 seconden bezig toen Van 't End zijn winnende actie maakte.

Roeisters Keijser en Paulis naar finale

6.29 uur: Marieke Keijser en Ilse Paulis mogen zich melden in de finale van de lichte dubbeltwee bij het roeien. Heel overtuigend ging het niet. Het duo eindigde als derde in hun halve eindstrijd en heeft van de zes finalisten de traagste plaatsingstijd.

Voor de mannen lichte dubbeltwee is de droom van olympisch eremetaal in Tokio voorbij. Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang plaatsten zich niet voor de finale.

Handboogschutter Broeksma na comeback verder op Spelen

6.26 uur: Handboogschutter Gijs Broeksma heeft op de Olympische Spelen de achtste finales bereikt van het individuele toernooi. De 21-jarige debutant kwam in zijn eerste partij tegen de Fransman Thomas Chirault met 4-0 achter te staan, maar won alsnog met 6-4 (27-28 24-26 27-24 30-27 27-24). Broeksma maakte vooral indruk in de vierde set, waarin hij al zijn pijlen in de 10 schoot.

Broeksma nam kort voor de Spelen de plek in het Nederlands team over van routinier Rick van der Ven, die vierde werd op de Spelen van Londen 2012. Het talent kwalificeerde zich als veertiende voor de individuele wedstrijd. Met Steve Wijler (zesde geplaatst) en Sjef van den Berg (achtste) greep Broeksma maandag in de landenwedstrijd net naast een medaille (vierde).

Broeksma neemt het in de achtste finales op tegen Takaharu Furukawa. Twee dagen geleden kwam hij die Japanner ook al tegen in de wedstrijd om het brons, die voor Oranje in de shoot-off verloren ging.

Windsurfer Badloe op goudkoers

6.22 uur: Windsurfer Kiran Badloe heeft op de Olympische Spelen de leiding gegrepen in de klasse RS: X. Hij werd in de zevende race tweede en vierde in de achtste race, waardoor hij direct een mooie voorsprong van vijf punten opbouwt ten opzichte van de nummer twee, de Italiaan Mattia Camboni.

Boksster Fontijn wint eerste partij op Olympische Spelen

5.50 uur: Boksster Nouchka Fontijn heeft op de Olympische Spelen van Tokio haar eerste partij in de klasse tot 75 kilogram gewonnen. De 33-jarige Schiedamse versloeg in drie ronden de Poolse Elzbieta Wojcik.

Fontijn verloor de eerste ronde volgens de vijf juryleden unaniem op punten na een furieuze start van de Poolse. De Nederlandse won de tweede ronde wel, maar niet unaniem. In de derde ronde was ze wel overtuigend sterker en won daardoor op punten.

Fontijn veroverde op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zilver.

Judoka Van Dijke begint goed en plaatst zich voor kwartfinales

5.31 uur: Judoka Sanne van Dijke is in Tokio goed begonnen aan het olympische judotoernooi. De 26-jarige Van Dijke was in de klasse tot 70 kilogram duidelijk te sterk voor Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan.

Van Dijke had 1 minuut en 48 seconden nodig en wierp Matniyazova op haar rug; ippon. Van Dijke is de nummer 3 van de wereld, Matniyazova staat twintig plekken lager.

Van Dijke, in de eerste ronde vrijgeloot, verzekerde zich met de overwinning al van een plek in de kwartfinales. Mocht ze bij de laatste acht verliezen, dan komt ze later nog in actie in de herkansingen.

Voor Van Dijke, regerend Europees kampioene, zijn het haar eerste Spelen.

Judoka Van 't End begint jacht op medaille met simpele zege

5.21 uur: Judoka Noël van 't End is op de Olympische Spelen zijn jacht op een medaille begonnen met een eenvoudige zege. In zijn eerste partij in de klasse tot 90 kilogram liet hij Paolo Persoglia uit San Marino kansloos.

De partij duurde slechts 36 seconden. Na ruim een halve minuut had Van 't End zijn tegenstander al op de rug liggen. Persoglia bezet op de wereldranglijst de 216e plek, Van 't End is de mondiale nummer 2.

Twee jaar geleden werd Van 't End wereldkampioen in Tokio. De WK werden net als de Olympische Spelen in de judotempel Budokan gehouden.

Voor de 30-jarige Van 't End zijn het zijn tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro gelijk zijn eerste partij.

Bertens bedankt coaches, dierbaren, fans en collega’s

4.58 uur: Kiki Bertens heeft via sociale media haar coaches, dierbaren, fans en sponsors bedankt. De 29-jarige Bertens, de voormalig nummer 4 van de wereld, nam tijdens de Olympische Spelen afscheid als tennisprof.

„Zo dit was het dan echt, wat een avontuur was dit! Gegroeid van een verlegen meisje met veel angsten naar een volwassen vrouw die haar eigen keuzes durft te maken en gespeeld heeft op het hoogste niveau”, schrijft Bertens op Instagram.

„Het is nu echt tijd om vaarwel te zeggen tegen deze mooie sport die me zoveel heeft gebracht. Ik heb zoveel geleerd over mezelf, de wereld en ik heb zoveel mooie mensen mogen ontmoeten. Ik zal dit voor altijd bij me dragen! Dank aan mijn man, mijn familie en mijn vrienden voor het altijd klaarstaan voor mij. Elise Tamaëla, Martin van de Brugghen, Raemon Sluiter en alle andere mensen met wie ik heb samengewerkt.”

Bertens richtte zich ook aan de KNLTB, de sponsors, de collega’s en de fans. „Dank aan alle collega’s voor de mooie tijd die ik op de tour heb gehad en de hechte vriendschappen die er zijn ontstaan! En als laatste, dank aan mijn fans voor alle support die ik heb mogen ontvangen! Ik ga jullie missen.”

Kamminga naar olympische finale 200 meter schoolslag

4.32 uur: Zwemmer Arno Kamminga kan donderdag zijn tweede medaille veroveren op de Olympische Spelen. De 25-jarige Katwijker plaatste zich op overtuigende wijze voor de finale van de 200 meter schoolslag. Kamminga won maandag zilver op de 100 school.

De houder van het Nederlands record (2.06,85) tikte in de eerste halve finale als eerste aan in 2.07,99, iets minder snel dan in de series (2.07,37). De finale van de 200 school staat in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag om 03.44 uur op het programma.

In de tweede halve finale waren de Australiër Isaac Stubblety-Cook (2.07,35) en de Brit James Wilby (2.07,91) sneller dan Kamminga, die zich zo als derde plaatste voor de strijd om de medailles. De finale van de 200 school staat in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag om 03.44 uur op het programma.

Adam Peaty, de Brit die al jaren de 100 meter schoolslag domineert en maandag ook zijn olympische titel prolongeerde, doet niet mee aan de dubbele afstand. Het belooft een open strijd om het goud te worden tussen heel wat kanshebbers, onder wie Kamminga. De olympisch kampioen van Rio 2016, Dmitri Balandin uit Kazachstan, wist zich niet bij de beste acht te zwemmen. Balandin eindigde in de halve finales op de elfde plaats in 2.09,22.

Vrouwen dubbelvier zesde en laatste in olympische finale Tokio

4.20 uur: De roeisters van de vrouwen dubbelvier hebben op de Olympische Spelen geen medaille kunnen pakken. Het kwartet Laila Youssifou, Nicole Beukers, Olivia van Rooijen en Inge Janssen bleef in de finale op de Sea Forest Waterway steken op de zesde en laatste plaats.

Het goud ging naar China, dat met overmacht won. Het zilver was voor Polen en brons voor Australië. Die landen profiteerden van een fout van de Duitse roeisters in de slotfase.

Op de Spelen van 2016 in Rio greep de vrouwen dubbelvier zilver. Beukers en Janssen zaten toen met Chantal Achterberg en Carline Bouw in de boot. Beukers en Janssen kroonden zich een jaar later tot wereldkampioen, toen met Van Rooijen er ook bij. Met laatste aanwinst Youssifou greep de boot al twee keer Europees goud, maar in de olympische finale kwam het viertal te kort.

Australische zwemster Titmus onttroont Ledecky ook op 200 vrij

4.17 uur: De Australische zwemster Ariarne Titmus heeft haar tweede gouden medaille gepakt op de Olympische Spelen van Tokio. De 20-jarige Titmus won na de 400 meter vrije slag ook de 200 meter, in een olympisch record van 1.53,50.

Siobhan Haughey uit Hongkong lag in de baan naast Titmus lang voor op het schema van het wereldrecord. Op de laatste 50 meter verloor Haughey echter wat snelheid en Titmus zwom haar voorbij. De zwemster uit Hongkong pakte wel zilver in 1.53,92, het brons ging naar Penny Oleksiak uit Canada (1.54,70).

De Amerikaanse titelverdedigster Katie Ledecky kwam niet verder dan de vijfde plaats (1.55,21). Titmus had Ledecky eerder al onttroond op de 400 meter. Dat betekende voor de 24-jarige Amerikaanse, vijfvoudig olympisch kampioene, op haar derde Spelen haar eerste individuele nederlaag in een finale.

De Hongaar Kristóf Milák won met overmacht goud op de 200 vlinder. Met 1.51,25 bleef hij net boven zijn eigen wereldrecord (1.50,73). Milák volgde de Amerikaan Michael Phelps op als olympisch kampioen. Op gepaste afstand gingen het zilver en brons naar respectievelijk de Japanner Tomoru Honda en de Italiaan Federico Burdisso.

Italiaanse roeier vlak voor olympische finale positief op corona

3.54 uur: De Italiaanse roeier Bruno Rosetti heeft kort voor de olympische finale van de vier-zonder te horen gekregen dat hij positief is getest op het coronavirus. De Italianen moesten daardoor op het laatste moment een wijziging doorvoeren in de boot. Desondanks roeiden ze naar het brons.

Rosetti (33) leverde dinsdag het buisje met speeksel in waaruit bleek dat hij besmet is geraakt met het coronavirus. De reguliere neus- en keeltest bracht woensdagochtend dezelfde uitslag. Hij moest daarom direct naar het quarantainehotel in Tokio. De andere roeiers uit de Italiaanse vier-zonder waren negatief en mochten daardoor ’gewoon’ in actie komen in de finale, met Marco Di Costanzo als vervanger van Rosetti. Het gelegenheidskwartet pakte brons. De Nederlandse boot eindigde als zesde en laatste.

Kimmann gewoon van start op bmx: ’Maar niet ideaal’

1.31 uur: Niek Kimmann kwam maandag op de training hard in botsing met een steward, die nog altijd gewond in het ziekenhuis ligt. De Nederlander zelf heeft een scheurtje in zijn knieschijf overgehouden aan de crash. Toch lijkt het erop dat hij donderdag gewoon van start gaat op zijn onderdeel.

„Het is niet ideaal na vijf jaar trainen dat dit drie dagen voor de wedstrijd gebeurt”, zegt bondscoach Raymon van der Biezen. „Maar de medische staf verwacht dat hij gewoon kan starten donderdag. We zullen pijnstilling nodig hebben, maar we denken dat hij voluit kan gaan. Er is geen beschadiging aan pezen of banden en ook geen risico dat hij die beschadigt door te fietsen. En Niek is ook wel wat gewend.”

Daarmee doelt Van der Biezen op de Spelen van Rio de Janeiro. Kimmann reed de olympische finale met een beschadigde enkel nadat hij in de halve finale hard onderuit was gegaan. Tijdens het onderzoek stapte hij van de tafel bij de arts, omdat hij zijn finale wilde rijden.

Kimmann wordt in aanloop naar donderdag nog intensief behandeld aan de beschadigde linkerknie. „Hij heeft vandaag wel wat gefietst maar is net als de meesten niet op de baan geweest. Door de regen in Tokyo leek ons het verstandig hier in het dorp te fietsen.”