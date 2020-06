Aston Villa-trainer is het beu na 140e overtreding

De middenvelder is van alle voetballers in de Premier League het grootste slachtoffer van overtredingen. Databureau Opta berekende dat dit seizoen 140 keer een overtreding is begaan op Grealish. Afgelopen zondag tegen Chelsea werd Grealish negen keer te grazen genomen.

„Ze hebben het al het hele seizoen op Jack gemunt en de scheidsrechters doen er nauwelijks iets tegen”, zei Smith in aanloop naar de uitwedstrijd woensdag tegen Newcastle United. „Bij die 140 overtredingen is slechts vijf keer de gele kaart getrokken. Die jongen verdient meer bescherming; hij zit onder de blauwe plekken.”

Grealish voert ook met afstand de lijst aan van gevloerde spelers in de Premier League van dit seizoen. Vleugelaanvaller Wilfried Zaha van Crystal Palace staat tweede; hij was tot nog toe 98 keer doelwit.