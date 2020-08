’AZ is volkomen kansloos bij CAS’

De spelers van AZ bereiden zich momenteel voor het nieuwe seizoen. Ⓒ ANP/HH

AZ moet – hoewel de UEFA zich volgens de KNVB achter de Eredivisie-rangschikking van de Nederlandse voetbalbond heeft geschaard – zich de afgang besparen om naar het Court of Arbitration for Sport (CAS) te gaan. Dat is de stellige overtuiging van de bekende voetbaladvocaat Jan Kabalt.