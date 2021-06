Sportkoepel NOC*NSF: we zijn hartstikke blij met versoepelingen

Heel goed nieuws, vervolgt Slot. „Elke dag dat we eerder aan de slag kunnen is meegenomen, ook nu straks de vakanties aanbreken. Honkbal, softbal en cricket bijvoorbeeld zijn echte zomersporten en die kunnen nu op een gemakkelijke manier beginnen. In enkele andere takken van sport zal men nu langer doorgaan. Er kunnen nog toernooien worden georganiseerd. Het is mooi dat dit nu kan.”

Er zijn geen belemmering met afstand, althans niet binnen de lijnen, of „rare tijden” waarop getraind of gespeeld kan worden. „Natuurlijk moeten de sporters buiten het veld rekening houden met de 1,5 meter, dat wel”, zegt Slot. „Maar wat denk je wat dit betekent voor al die ouders, die maanden hun kinderen niet hebben kunnen zien sporten. Nu mogen we weer met het hele gezin naar de vereniging. Dat is geweldig nieuws.”

Guido Davio, algemeen directeur van volleybalbond Nevobo, reageerde eveneens: „Het is met name voor de beachvolleybalcompetitie heel fijn dat er weer gewoon wedstrijden kunnen plaatsvinden. Iedereen heeft lang zijn geduld moeten bewaren om op dit punt te komen. We kunnen onze leden en bestuurders alleen maar dankbaar zijn voor de inzet die ze hebben getoond, om door de afgelopen anderhalf jaar heen te komen. Richting het nieuwe zaalseizoen is het belangrijk dat het perspectief om gewoon met de competitie te kunnen starten er is.”

„We kunnen nu echt beginnen”, reageerde cricketbond KNCB, een ’typische’ zomersport. „Dat is goed nieuws voor alle cricketspelers, want het betekent dat we op zondag 3 juli van start kunnen gaan met alle cricketcompetities. Sterker nog, we kunnen het weekend van 26/27 juni zelfs al gebruiken als ’opwarm-weekend’ op weg naar de officiële start van de competitie, zodat iedereen goed voorbereid kan starten op 3 juli.”

Ook hockeybond KNHB is verheugd en gaat meteen met de nieuwe situatie aan de slag. „Per 26 juni mogen ook de senioren weer wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen. De KNHB heeft verenigingen al eerder gevraagd of seniorenteams in juli, indien er versoepeld zou worden, toch nog drie weekenden competitie willen spelen. Op basis van de aanmeldingen onderzoekt de KNHB wat zij voor deze teams aan competitiewedstrijden kan organiseren.”