Schreuder ziet voordeel van treffen met Union Berlin

Schreuder noemde het „wel fijn dat je ze beter kent dan een gemiddelde tegenstander. Union ken ik beter dan de Franse ploegen bijvoorbeeld, omdat ik natuurlijk de Bundesliga heel erg volg”, aldus de trainer die enige tijd in Duitsland werkte.

Met Union Berlin treft Ajax volgens Schreuder een ploeg die „verdedigend erg goed staat en compact is” en „goed is in de omschakeling.” Bovendien er is bij de club sprake van „saamhorigheid” en is de ploeg „supergedisciplineerd.” „Het zal absoluut geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar wij gaan wel uit van de eigen kracht”, zei de coach in een door Ajax verspreid video-interview.

Union verloor weliswaar afgelopen weekend van Leverkusen, maar heeft „daarvoor hele goede wedstrijden neergezet”, zei de Ajax-trainer. In het seizoen 2019/20 was Schreuder hoofdtrainer bij TSG 1899 Hoffenheim. Eerder al was hij assistent bij deze Duitse club.