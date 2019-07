Juventus maakt komst De Ligt officieel: Turn De Ligt on

De Italiaanse landskampioen kondigde de komst van de 19-jarige international aan met een woordgrapje: Turn De Ligt on. Ajax vraagt Juventus om voorzichtig met hem te doen.

De Ligt verhuist voor 75 miljoen euro van Amsterdam naar Turijn. De verdediger tekent bij Juventus een contract voor vijf jaar. Hij wordt vrijdag om 10 uur gepresenteerd.

Bekijk ook: Presentatie De Ligt dag uitgesteld

Bekijk ook: Juventus pakt uit met aankomst De Ligt

Bekijk ook: Juventus keurt De Ligt

De Ligt debuteerde op 21 september 2016 in het eerste elftal van Ajax. Hij luisterde zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) direct op met een doelpunt. De verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde en was afgelopen seizoen zelfs aanvoerder van het elftal dat in eigen land de 'dubbel' veroverde en in de Champions League maar net naast een finaleplaats greep. Ajax schakelde in de kwartfinales Juventus uit, met dank aan een rake kopbal van De Ligt in Turijn (1-2). De zeventienvoudig international speelde 117 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en daarin maakte hij dertien doelpunten.