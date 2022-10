Max Verstappen over rel rond budgetplafond: ‘Doet niets af aan geweldig jaar’

Tussen beide partijen zijn achter de schermen de onderhandelingen nog bezig. Red Bull is not amused over de handelswijze van de FIA, dat inmiddels wel een vertrouwelijk voorstel heeft gedaan over een mogelijke sanctie. Mogelijk treedt Red Bull daar vrijdag al over naar buiten. Volgens het topteam is er sprake van een verschil van inzicht, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van niet gebruikte onderdelen van de auto. Als Red Bull de straf niet accepteert, dan komt er een arbitragezaak.

Max Verstappen vindt niet dat de hele heisa niet zijn eigen prestaties overschaduwt. Hij sleepte onlangs in Japan zijn tweede wereldtitel in de wacht. ,,Het is iets tussen het team en de FIA. Wij geloven er heilig in dat we ons aan de regels hebben gehouden. Uiteindelijk moet ik mij focussen op mijn prestaties op de baan. Of het nu alleen daarover gaat? Het hangt er vanaf wat je leest. Voor mij staat als een paal boven water dat het geweldig is wat we dit jaar hebben gepresteerd. Wat de budget cap betreft is het aan de FIA om een beslissing te nemen.”

Verstappen ontving na de race in Japan overigens een brief van koning Wíllem-Alexander, net als vorig jaar na zijn sensationele zege in Abu Dhabi. ,,Het koningspaar waardeert wat ik doe en ze schreven dat ze hadden gekeken. Het is altijd mooi om die waardering te krijgen.”