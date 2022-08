Wijnaldum: geen contact met Van Gaal over transfer naar AS Roma

Wijnaldum (31) was afgelopen seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij PSG en raakte mede daardoor zelfs zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal kwijt.

„De laatste interlands waren niet mijn beste wedstrijden”, aldus Wijnaldum. „Als je niet goed speelt en wordt gewisseld, dan moet je niet klagen. Maar er zijn dingen waar ik anders over denk dan hij. Dat moet ik nog met de trainer bespreken, als hij me weer op zou roepen. Hij kan dan zeggen wat hij niet zo leuk vindt en ik kan zeggen wat ik niet leuk vind”, vervolgt Wijnaldum bij de NOS. „Eigenlijk wil ik er nu geen uitspraken over doen. Als ik ergens mee zit, dan moet ik het eerst met Van Gaal bespreken. Pas daarna kan je het eventueel naar buiten brengen.”

Wijnaldum benadrukt dat hij er graag bij zou willen zijn in Qatar. „Ik heb één keer eerder een WK gespeeld, in Brazilië. Dat was het leukste dat ik heb meegemaakt als voetballer. Elke voetballer wil op het WK spelen. Maar het belangrijkste is nu dat ik weer gelukkig word.”