Lavreysen ontspannen na wereldtitel: ’Ik heb niets meer te verliezen’

Woensdag was hij al mede verantwoordelijk voor het prolongeren van de titel op de teamsprint. Lavreysen is ook titelverdediger op de sprint, mondiaal succes op keirin is nieuw voor hem. „Ik weet dat ik de snelheid heb, maar er komt meer bij kijken. Ik liet me in de halve finale nog bijna verrassen, dat mocht me in de finale niet gebeuren”, vertelde Lavreysen, die zijn sprint daarom maar inzette met nog twee ronden te rijden.

Zuinig

In de halve finale had hij naar eigen zeggen veel te relaxed gereden. „Ik was te ontspannen, wilde heel zuinig de finale halen en dat brak me bijna op. Het scheelde niks, dat gaf even wat stress. Het heeft me ook wakker geschud.”

Maar Lavreysen, vorig jaar al Europees kampioen op keirin, hervond de rust snel. „Ik heb die finale bijna dezelfde tactiek toegepast als op de teamsprint. Daarin laat ik meestal een gaatje vallen naar Roy van den Berg, om er vervolgens naartoe te rijden. Zo kwam ik hier ook op volle snelheid op kop. Ik heb nog een ronde op enige reserve gereden en ben vervolgens vol doorgegaan.”

Komend weekeinde verdedigt hij zijn wereldtitel op de sprint, het koningsnummer. „Ik kan ontspannen rijden, ik heb niets meer te verliezen. Ik denk dat Jeffrey (Hoogland, red.) mijn grootste concurrent is. Dat kan een mooi duel worden.”