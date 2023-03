Max Verstappen mikt op Australische primeur

„Als team hebben we daar sinds 2011 niet meer gewonnen”, weet de 25-jarige Nederlander. Twaalf jaar geleden zegevierde Sebastian Vettel namens het Oostenrijkse team. „Laten we kijken wat we kunnen doen”, aldus Verstappen in een vooruitblik op de derde race van het Formule 1-seizoen.

Hoewel de regerend wereldkampioen en WK-leider slechts een keer eerder op het podium stond in Australië, in 2019 finishte hij als derde, heeft hij goede herinneringen aan het land.

„Ik kijk er naar uit om weer naar Australië te gaan. Het is altijd leuk om Melbourne een beetje te ervaren. Ook al is het circuit ons vanuit sportief oogpunt niet altijd goed gezind geweest. De baan is echter geweldig met een aantal snelle bochten, ik geniet er echt van om daar te rijden.”

Verstappen zag zijn kansen op succes anderhalve week geleden in Saoedi-Arabië worden verpest door een kapotte aandrijfas in de kwalificatie. Toch wist hij een dag later nog als tweede te finishen, achter zijn teamgenoot Sergio Pérez. „Hopelijk hebben we dit keer een beter weekeinde. Het enige wat we nodig hebben is consistentie”, aldus de immer veeleisende Verstappen.

Bij winst voegt de Limburger het circuit van Melbourne toe aan lijstje met 22 andere banen waar hij als Formule 1-coureur succesvol was. Zo won hij eerder in Oostenrijk, Mexico (vier keer), Abu Dhabi (drie), Imola, Spanje, Frankrijk, België, Zandvoort, Austin (twee), Maleisië, Duitsland, Brazilië, Engeland, Monaco, Saoedi-Arabië, Miami, Azerbeidzjan, Canada, Hongarije, Italië, Japan en Bahrein (een).

Programma GP Australië

Vrijdag 31 maart

Eerste vrije training: 03.30 – 04:30 uur

Tweede vrije training: 07:00 – 08:00 uur

Zaterdag 1 april

Derde vrije training: 03:30 – 04:30 uur

Kwalificatie: 07:00 – 08:00 uur

Zondag 2 april maart