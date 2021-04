Tennisster Alizé Cornet schoffeert Franse minister van Sport: ’een ramp’

„Dit blijft tussen ons, maar onze minister van Sport is echt een ramp”, zei een cynische Cornet. „Ik heb niets tegen haar persoonlijk, maar ze neemt alleen maar slechte beslissingen. Het is alsof ze het er om doet. Het uitstel van Roland Garros is een egoïstische beslissing. De kalender zit al propvol. Ik begrijp dat het geen gemakkelijke tijden zijn, maar er moet ook gedacht worden aan ons als speelsters.”

Roland Garros, dat oorspronkelijk tussen 23 mei en 6 juni moest gespeeld worden, werd donderdag met een week uitgesteld. Het staat nu tussen 30 mei en 13 juni op de agenda. Op die manier kunnen de organisatoren een groter aantal toeschouwers toelaten.

Bron: Het Nieuwsblad/Maarten Delvaux