Boadu lonkt naar Oranje

AMSTERDAM - AZ denderde voor de tweede keer over het arme FC Astana heen (0-5) en heeft het plaatsbewijs voor de knock-outfase van de Europa League voor het grijpen. Een zege op Partizan Belgrado in het Haagse gastenverblijf volstaat, nota bene in de vijfde speelronde. De vraag is nu: hoeveel Oranje-internationals is de ploeg voor het finaleduel (28 november) met de Serviërs rijker?