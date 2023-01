Premium Het beste van De Telegraaf

Statistieken spreken in het voordeel van de Serviër Na winst Australian Open: is Novak Djokovic nu de beste tennisser aller tijden?

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Novak Djokovic is de meest succesvolle mannelijke tennisser ooit en de uitblinker van de afgelopen tien jaar. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na de zege van Novak Djokovic op de Australian Open barstte de discussie weer in alle hevigheid los. Wie is nou de beste tennisser aller tijden: Novak Djokovic, Rafael Nadal of stiekem toch Roger Federer? Nu de 35-jarige Serviër net als zijn grote rivaal Nadal 22 grandslamtitels in de pocket heeft, vinden steeds meer kenners en collega-tennissers dat hij de GOAT (greatest of all time) is. Duidelijk is in ieder geval dat veel statistieken in zijn voordeel spreken.