Lewis Hamilton keihard aan het werk voor F1-seizoen

Op Instagram laat Hamilton nu ook zien dat hij zich optimaal voorbereid op het nieuwe Formule 1-seizoen. Met een nieuw kapsel en ontbloot bovenlijf (sixpack!) laat hij weten: „Met alles wat er in de wereld gebeurd is trainen mijn enige ontsnapping. Ik wil mijn emoties en energie kanaliseren om mijn lichaam sterker te maken.”

„Dit is de beste trainingsperiode die ik ooit heb gehad”, schrijft Hamilton. „Ik kan niet stoppen en dat zal ik ook niet doen. Mentaal en fysiek actief blijven is nu erg belangrijk. Ik wil jullie dan ook allemaal aanmoedigen om zelf ook te trainen, al is het maar 20 minuten. Alle kleine beetjes helpen.”