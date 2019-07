Van Barneveld duikelt op wereldranglijst

Van Barneveld staat inmiddels dus buiten de gewenste top-32. De beste 32 darters plaatsen zich namelijk automatisch voor het WK in december van dit jaar. Daar wil ’Barney’ op gepaste wijze afscheid nemen van zijn zo geliefde sport, al twijfelt hij de laatste tijd openlijk of het nog zin heeft om deel te nemen aan het wereldkampioenschap.

Lijdensweg

„Je hebt niet lang meer. Je hebt nog maar een maand of vijf, zes om naar dat WK te gaan. Het is echt een lijdensweg. Jarenlang was het een abc’tje dat ik bij de grote toernooien aanwezig was. Nu in een afscheidsjaar is het harder werken dan ooit”, stelde Van Barneveld onlangs tegenover Telesport.

Overigens zal Van Barneveld zich normaal gesproken wel plaatsen voor het WK. De beste 32 darters van de opgeschoonde Pro Tour Order of Merit kwalificeren zich ook voor het mondiale eindtoernooi in Londen. Op die ranglijst staat de 52-jariuge Hagenaar nu 50e, maar dat is nog ruim binnen de top-32 van de opgeschoonde ranking.

Nummer één

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Van Gerwen blijft ondanks zijn uitschakeling in de tweede ronde van de World Matchplay de onbetwiste nummer één van de wereldranglijst. Glen Durrant, die in Blackpool van Van Gerwen won, maakte de grootste progessie op de zogenoemde Order of Merit. De drievoudig wereldkampioen van de BDO reikte bij de World Matchplay tot de halve finales en steeg daardoor twintig plaatsen en is nu de nummer 44.

Tussen Van Gerwen en Van Barneveld staan inmiddels nog drie andere Nederlanders. Zo bezet Jermaine Wattimena de 21e positie, staat Jeffrey de Zwaan 29e en is Vincent van der Voort de nummer 34.

Bekijk ook: Zonder successen Van Gerwen is het dun gezaaid