Extra Tijd met Max Hermens: ’Ik ben ooit op stap gegaan voor een wedstrijd’

Max Hermens Ⓒ Matty van Wijnbergen

Max Hermens (25) is sterspeler bij Tilburg Trappers, de grootste ijshockeyclub van Nederland die medio 2015 ons land ’ontvluchtte’ met een overstap naar het derde niveau van Duitsland. De Trappers zitten momenteel midden in de play-offs van de zogeheten Oberliga. In ’Extra Tijd Met’, de lifestylerubriek van Telesport, doet Hermens een aantal verrassende ontboezemingen.