Felipe Massa eist ’tientallen miljoenen’ na verliezen F1-titel aan Lewis Hamilton in 2008

Volgens de Braziliaan, die toen voor Ferrari reed, is hij door een „samenzwering” van de destijds betrokken bestuurders de titel misgelopen. Zij zouden destijds al hebben geweten dat de uitkomst van de Grote Prijs van Singapore was beïnvloed door het Renault-team. Massa eindigde op 1 punt van de Brit Lewis Hamilton als tweede in het WK-klassement.

Persbureau Reuters meldde donderdag dat advocaten van Massa deze week een brief van acht pagina’s hebben gestuurd aan Formule 1-directeur Stefano Domenicali en aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Via deze zogeheten ’letter before claim’ laat Massa weten dat hij naar de rechter wil stappen. De Braziliaan is volgens zijn advocaten naar schattingen „tientallen miljoenen” misgelopen omdat de wereldtitel in 2008 niet naar hem, maar naar Hamilton ging. Het was voor de Brit zijn eerste van in totaal zeven wereldtitels.

Crashgate

De claim van Massa draait om de zaak die bekend staat als ’crashgate’. In de Grote Prijs van Singapore in 2008 crashte Renault-coureur Nelson Piquet junior. Later bleek dat de Braziliaan dit opzettelijk had gedaan na orders van de teamleiding, om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa, die aan de leiding reed toen Piquet crashte, eindigde mede als gevolg daarvan en een mislukte pitstop buiten de punten.

De toenmalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone zei begin dit jaar in een interview dat hij en FIA-voorzitter Max Mosley er al tijdens het seizoen 2008 achter kwamen dat Renault de uitkomst van de race in Singapore had beïnvloed. Volgens de nu 92-jarige Brit hielden ze dit echter stil, om de sport niet in diskrediet te brengen. Ecclestone, die begin 2017 stopte als directeur van de Formule 1, zegt nu tegen Reuters dat hij zich die uitlatingen niet kan herinneren.

Voor Massa (42) is het echter reden genoeg om financiële compensatie te eisen en met een rechtszaak te dreigen. Volgens zijn advocaten is de Braziliaan de rechtmatige wereldkampioen van 2008. Naast financiële schade heeft Massa volgens hen ook „emotionele schade en reputatieverlies” opgelopen door de uitkomst van het seizoen 2008.