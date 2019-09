Blamage Van ’t Schip met Grieken; Italië op rozen

Alleen Giorgios Masouras kwam in Athene tot scoren en dat kwam de Grieken duur te staan. Dennis Salanovic zorgde in de slotfase voor de verrassende uitslag. Van ’t Schip debuteerde donderdag met een nederlaag in Finland (1-0). Na de blamage tegen Liechtenstein zijn de kansen op deelname aan het EK zo goed als verkeken.

In dezelfde groep won Italië ook het zesde EK-kwalificatieduel. Nummer 2 Finland werd in Tampere met 2-1 verslagen. Ciro Immobile opende namens Italië de score met een kopbal. Teemu Pukki maakte daarna gelijk uit een strafschop, die hij zelf had versierd. Jorginho besliste het duel in de 79e minuut eveneens vanaf de stip, na een finse handsbal. Met achttien punten leidt Italië riant in poule J.

Eerder op de dag won Armenië in Jerevan met 4-2 van Bosnië-Herzegovina. Henrikh Mkhitaryan scoorde twee keer voor de thuisploeg. Kort na het duel diende de verliezende bondscoach Robert Prosinecki zijn ontslag in.