Tennisser Basilashvili beschuldigd van fysiek geweld tegen ex-vrouw

Bij een rechtbank in Tbilisi ligt een aanklacht tegen de huidige nummer 27 op de wereldranglijst. Als zijn schuld wordt aangetoond, kan de proftennisser tot drie jaar celstraf krijgen.

5-jarig kind

Basilashvili was aangehouden, maar op borgtocht weer vrijgelaten. Hij ontkent de aantijgingen van zijn ex, die op de Georgische televisie beweerde dat de tennisser haar fysiek heeft aangevallen in de aanwezigheid van hun 5-jarige kind.

De 28-jarige Basilashvili won in zijn carrière drie toernooien op de ATP-tour. In mei 2019 bereikte hij met de zestiende plaats op de wereldranglijst zijn hoogste ranking.