Honkballers na zware nederlaag tegen Italië uitgeschakeld op WBC

De ploeg van bondscoach Hensley Meulens wilde op het officieuze WK voor de eindzege gaan, maar werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Oranje verloor zondag de laatste groepswedstrijd met maar liefst 7-1 van Italië en liep daardoor een plek in de kwartfinales mis.

De honkballers hadden in de Taiwanese stad Taichung de eerste twee groepswedstrijden gewonnen, tegen Cuba (4-2) en Panama (3-1). De nederlaag zaterdag tegen gastland Taiwan (5-9) was een tegenvaller, maar de honkballers wisten dat ze bij een zege op Italië als groepswinnaar naar de kwartfinales in Tokio zouden gaan. Het ging echter volledig mis voor de ploeg van Meulens, met daarin Major League-sterren als Xander Bogaerts, Mariekson 'Didi' Gregorius, Jurickson Profar en Andrelton Simmons.