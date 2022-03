Max Verstappen kritisch op Red Bull: ’Volgende keer ga ik meer op mijn gevoel af’

Alle seinen stonden op groen voor Verstappen om in Bahrein het seizoen op een goede manier te openen. Na een aantal goed verlopen testdagen maakte de coureur van Red Bull ook tijdens de kwalificatiesessie indruk. Hij moest alleen Charles Leclerc voor zich dulden en startte dus vanaf de eerste rij.

Maar vanaf het begin van de race liep het niet soepel voor de Nederlander. „Het was een moeilijke race. De balans was niet zo goed als op vrijdag. Ik had continu problemen. Wanneer ik de balans achter probeerde te corrigeren, verschoven de problemen naar de voorkant van de auto. En wanneer ik te dicht op een voorganger kwam, raakten de remmen oververhit ”, aldus de huidige wereldkampioen tegenover de camera van Viaplay.

’Stabiel klote’

Ook was Verstappen allesbehalve tevreden met de strategie van zijn team. „Ik had twee keer de leiding kunnen pakken”, doelde de Nederlander op de undercuts die hij plaatste op leider Leclerc. Verstappen kreeg van zijn team te horen dat hij tijdens de outlap niet volle bak mocht gaan, waarschijnlijk om zijn banden te sparen. „De volgende keer ga ik meer op mijn gevoel af.”

Verstappen had kunnen leven met de tweede plek. „Ik dacht: met deze problemen is tweede worden een super resultaat.” Tot overmaat van ramp doemde er twee rondes voor het einde ook problemen met de motor op. „Er was iets niet goed met de toevoer van de benzine naar de motor. Het is natuurlijk dramatisch dat we met twee auto’s nul punten halen. Het was de hele race stabiel klote. Je kan met iets heel kleins het kampioenschap verliezen. Dit zijn dure punten.”