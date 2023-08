Olav Kooij bezorgt Jumbo-Visma zege in Ronde van Polen

De rit tussen Strzelin en Opole was nagenoeg vlak en de sprintersploegen hadden er hun zinnen op gezet. De vluchters werden al ruim voor de finishplaats ingelopen. In de lange sprint kon Kooij lang achter Bram Welten blijven zitten en na het passeren van de concurrent bleef hij daarna ook Van den Berg voor.

De leiderstrui blijft in handen van Matej Mohoric. De Sloveen van Bahrain-Victorious heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 10 seconden op de Portugees João Almeida en zijn landgenoot Rafal Majka. De Ronde van Polen, een etappekoers in de WorldTour, duurt tot en met vrijdag.

Scenario’s

Kooij wist dat hij goed van voren moest zitten op het moment dat de sprinters de laatste bocht doorgingen. „Ik zat misschien iets te veel van voren. Ik begon mijn sprint heel vroeg, maar was gelukkig in staat om een lange sprint vol te houden”, zei hij. „Als je de kans krijgt, moet je gaan. Ik ben blij dat ik de zege kon pakken.”

De sprinter van Jumbo-Visma richt zich nog op de rit van morgen en reist dan naar Glasgow voor de WK wielrennen. „Het geeft vertrouwen dat ik met deze overwinning naar de WK ga, maar zo’n eendaagse speciale race is heel anders dan een rit in de Ronde van Polen. Er zijn in zo’n wedstrijd altijd veel scenario’s mogelijk, dat moeten we nog bespreken.”