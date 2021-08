De magie van de Nederlandse hockeyvrouwen is helemaal terug

Laurien Leurink en Lidewij Welten zijn blij met de 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Alsof het ze nauwelijks enige moeite kostte, zo makkelijk zetten de Nederlandse hockeysters Nieuw-Zeeland in de kwartfinale opzij. Met 3-0 kwamen de kiwi’s er nog genadig van af. De klik tussen Lidewij Welten en Laurien Leurink begint weer aardig vorm te krijgen. De actie van de wedstrijd werd geboren in de zevende minuut van de wedstrijd, nadat Nieuw-Zeeland een grote zwarte muur rond de cirkel had gemetseld en Oranje al twee strafcorners onbenut had gelaten.