Video: Ajax-talent Ünüvar (16) scoort bij debuut

Ünüvar mocht een kwartier voor tijd invallen van trainer Erik ten Hag. Hij verving Siem de Jong, die de eerste drie Amsterdamse doelpunten maakte.

De in Zaandam geboren aanvaller verzorgde zelf het slotakkoord. Nadat hij in de 85e minuut werd neergehaald in het strafschopgebied van Spakenburg en direct vroeg of hij de penalty zelf mocht nemen, zette hij met een schuiver richting de linkerhoef de 7-0 op het scorebord. Daarmee werd Ünüvar de jongste debutant ooit die scoort voor Ajax.

Bovendien schaarde hij zich in een rijtje met illustere voetballers met onder anderen Johan Cruijff, Marco van Basten, Patrick Kluivert en Ronald de Boer. Ook zij scoorden bij hun debuut voor Ajax.