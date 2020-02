Van Schip na drie onderdelen tweede op omnium bij WK

Door de winst klom Van Schip, die het tweede onderdeel (temporace) had gewonnen, van de derde naar de tweede plaats.

De Fransman Benjamin Thomas, winnaar van het openingsonderdeel scratch, leidt nog steeds. Van Schip was begonnen met een zevende plaats. Later op zaterdag volgt de afsluitende puntenkoers. Thomas is de wereldkampioen van 2017. Van Schip pakte een jaar later in Apeldoorn het zilver.

Lavreysen en Hoogland

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich gekwalificeerd voor de halve finales van de sprint bij de WK baanwielrennen in Berlijn. Titelverdediger Lavreysen won beide heats tegen de Japanner Yudai Nitta. Hoogland deed hetzelfde tegen de Duitser Stefan Bötticher.

Hoogland was vorig jaar verliezend WK-finalist maar veroverde later in het jaar in Apeldoorn wel de Europese titel ten koste van Lavreysen.

Matthijs Büchli redde het niet in de kwartfinales. De Noord-Hollander, geteisterd door heupklachten na een val donderdag op het onderdeel keirin, verloor in twee heats van de Pool Mateusz Rudyk. De halve finales en finale zijn zondag.