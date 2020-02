Van Schip pakt opnieuw zilver op omnium bij WK baanwielrennen

Van Schip was na de scratch (7e), de temporace (1e) en de afvalrace (3e) als tweede in het klassement aan het slotonderdeel begonnen en dreigde die plek te verspelen toen Walls een ronde pakte. Maar de Nederlander deed in de slotfase, samen met de ongenaakbare Thomas, hetzelfde en stelde zo het zilver veilig.

Thomas was eerder in 2017 al wereldkampioen. Van Schip pakte een jaar later in Apeldoorn het zilver.

Lavreysen en Hoogland

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich gekwalificeerd voor de halve finales van de sprint bij de WK baanwielrennen in Berlijn. Titelverdediger Lavreysen won beide heats tegen de Japanner Yudai Nitta. Hoogland deed hetzelfde tegen de Duitser Stefan Bötticher.

Hoogland was vorig jaar verliezend WK-finalist maar veroverde later in het jaar in Apeldoorn wel de Europese titel ten koste van Lavreysen.

Matthijs Büchli redde het niet in de kwartfinales. De Noord-Hollander, geteisterd door heupklachten na een val donderdag op het onderdeel keirin, verloor in twee heats van de Pool Mateusz Rudyk. De halve finales en finale zijn zondag.