Premium Het beste van De Telegraaf

Riechedly Bazoer weet waar Vitesse Ajax pijn kan doen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Riechedly Bazoer is klaar om met Vitesse Ajax pootje te lichten in het bekertoernooi. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Met een bekerwedstrijd tegen SV Urk begon het voor Riechedly Bazoer ruim zeven jaar geleden in de hoofdmacht van Ajax. Met Vitesse keert hij in de kwartfinale van de KNVB-beker terug in Amsterdam voor waarschijnlijk zijn laatste bezoekje aan de Johan Cruijff ArenA voor lange tijd. Het contract van Bazoer bij Vitesse loopt na dit seizoen af en zijn toekomst ligt naar verwachting in het buitenland.