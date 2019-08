Schöne is Ajax dankbaar: ’Geen vaarwel maar een tot ziens’

Iedereen binnen Ajax gunt Schöne de mooie nieuwe stap in zijn carrière, maar de fans balen ook van zijn vertrek. De Deen werd in 2012 op aanraden van Tonny Bruins Slot door Frank de Boer transfervrij overgenomen van NEC, leek voorbestemd als ideale twaalfde, dertiende man, maar werd een onmisbaar schakeltje in de Ajax-machine. Eigenlijk elk seizoen – of het onder De Boer, Peter Bosz of Erik ten Hag was – door zich vanaf de bank terug te knokken in de basis. „Het is logisch dat je je in het elftal moet vechten. Maar al met al was Genoa nu een mooie kans.”

Plannen

Na zeven seizoenen, 286 officiële duels, het winnen van drie landstitels, twee Cruijff Schalen en de TOTO KNVB-beker was het tijd om te gaan. „Het is een moeilijke keuze geweest. Maar na lange gesprekken met mijn gezin en andere mensen die me lief zijn, heb ik de knoop doorgehakt om te gaan praten en te kijken wat eruit kwam. Dat was van allebei de kanten heel positief. Ze hebben plannen met me. Het is een voetballend team en ze zochten een echte nummer 6.”

De kans om in Qatar kruiwagens vol te scheppen met geld, zag de middenvelder niet zitten. „Ik wil niet zeggen dat ik me daar te goed voor voel, maar ik wil nog op zo’n hoog mogelijk niveau spelen. En dan is de Serie A een prima plek. Ik ben Ajax heel erg dankbaar dat de club meewerkt. En dat heb ik Marc Overmars ook verteld.”

Fantastische tijd

Schöne kijkt tevreden terug. „Ik heb een fantastische tijd bij Ajax gehad. Iedereen weet hoe ik over Ajax denk en dat zal altijd zo blijven: in alle opzichten een topclub met een geweldige achterban. Het is ook zeker geen vaarwel, maar eerder een tot ziens.”