Sterling na straf weer terug bij Engeland

De aanvaller van Manchester City heeft zich de voorbije dagen, na zijn aanvaring met mede-international Joe Gomez, goed gedragen en bondscoach Gareth Southgate wil hem een nieuwe kans geven.

„Hij heeft het bij de trainingen geweldig gedaan. We hebben besloten er een streep onder te zetten en vooruit te kijken”, aldus Southgate, die het donderdag in Londen met Engeland in de EK-kwalificatie opneemt tegen Montenegro. Sterling mist dat duel nog voor straf. Zondag tegen Kosovo kan hij vermoedelijk weer op speeltijd rekenen.

Sterling en Gomez botsten zondag tijdens de ontmoeting tussen hun clubs Manchester City en Liverpool in de competitie. Bij de nationale ploeg ging het vervolgens ook mis tussen de twee. Sterling maakte excuses en mocht van Southgate wel bij de selectie blijven. Sterling maakte in 55 interlands twaalf doelpunten voor Engeland.

Bekijk ook: Sterling bestraft na nieuwe ruzie met Engelse teamgenoot