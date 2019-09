’Toen merkte ik wat voor een kerel Van Dijk is’

Niklas Süle probeert Georginio Wijnaldum te stuiten. Duitsland won in maart met 2-3 in Amsterdam van Oranje. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Met zijn 1,95 meter is Niklas Süle een imposante verschijning in het verdedigingscentrum van Bayern München en de Duitse nationale ploeg, morgen de tegenstander van Oranje in het Volksparkstadion van Hamburg. Desondanks gaf Süle gisteren aan onder de indruk te zijn van hoe de positie centraal achterin bij Oranje wordt ingevuld door Virgil van Dijk, de grote defensieve troef van het Nederlands elftal en Liverpool.