Tannane terug na een zware periode

Oussama Tannane heeft na enkele moeilijke maanden zijn spelplezier teruggevonden bij Vitesse. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - In februari van dit jaar werd Oussama Tannane door FC Utrecht na een uit de hand gelopen ruzie met ploeggenoot Sean Klaiber zonder pardon weggestuurd. De technicus was maandenlang uit beeld, maar dook deze zomer op bij Vitesse. Uitgerekend tegen zijn oude club Heracles Almelo, waar Tannane zijn beste periode tot nu toe beleefde, kan hij vanavond met Vitesse de koppositie in de Eredivisie pakken.