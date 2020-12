EK-deceptie voor handbalsters: Oranje verliest ook tweede wedstrijd

Oranje zou eigenlijk afgelopen vrijdag al de eerste groepswedstrijd afwerken tegen Servië, maar vanwege (uiteindelijk) twee besmette Servische speelsters werd dat duel verplaatst naar zaterdag. Nederland ging in die wedstrijd onderuit, waardoor de druk er voor het duel met Kroatië meteen op stond.

Eerder op de zondag had Hongarije al met 38-26 gewonnen van Servië, waarmee de groep open werd gegooid. Nederland ging niet al te sterk van start en keek in de eerste helft tegen achterstanden van 4-1, 9-6 en 11-8 aan. In de slotfase van de eerste helft kreeg Oranje het op de rit en de 11-8 achterstand werd omgedraaid in een 13-11 voorsprong. Uiteindelijk ging Nederland rusten met een 14-13 voorsprong.

Alles-of-niets-duel met Hongarije

En de verschillen bleven klein in de tweede helft. Continu stond óf Nederland, óf Kroatië op voorsprong, óf er stond een gelijke stand op het scorebord. Pas drie minuten voor tijd slaagden de Kroaten erin heel even een gaatje van twee. Nederland verkleinde dat via Laura van der Heijden weer snel, maar genoeg was het uiteindelijk niet. Dinsdagavond om 20.30 uur speelt Nederland het laatste groepsduel, waarin het in een ’alles-of-niets’-duel Hongarije treft. Oranje moet winnen, Kroatië heeft zich al verzekerd van de volgende ronde.

„Het was een beetje hetzelfde als zaterdag, we speelden niet slim genoeg. We moeten ons herpakken en resetten, maar dat zal niet makkelijk zijn. We moeten niet vergeten dat we nog steeds een kans hebben, maar het zal even tijd nodig hebben om deze klap te verwerken”, reageerde een teleurgestelde Lois Abbingh direct na de wedstrijd voor de camera van Ziggo Sport.

’Achter de feiten aan’

„Ik sta hier met een heel zuur gezicht”, zei een balende Danick Snelder. „We hebben zoveel kansen laten liggen en daardoor maak je het jezelf zo moeilijk. Dan loop je achter de feiten aan, het lag echt aan onszelf. We moeten dit snel achter ons laten en gaan voor de laatste kans in onze laatste wedstrijd.”