Emotionele Ashleigh Barty in voetsporen van haar grote voorbeeld op Wimbledon

Ashleigh Barty heeft de Wimbledon-titel binnen.

Even was er nog de hapering aan het einde van de tweede set, maar eigenlijk kwam haar eerste Wimbledon-zege nooit in gevaar. En dus braken bij Ashleigh Barty na een treffen van bijna twee uur met Karolina Pliskova de tranen door. Met haar 6-3, 6-7 (4) en 6-3 overwinning trad ze in de voetsporen van een legendarische landgenote.