’Voormalig Arsenal-ster Ashley Cole thuis overvallen door gemaskerde dieven’

Het incident gebeurde op 21 januari in zijn huis in het Britse Surrey en liet Cole in shock achter. De overvallers waren gemaskerd en leken naar verluidt ’erg professioneel’. „Het was een angstaanjagende ervaring”, zou Cole tegen een bron hebben gezegd. Volgens The Sun zou de voormalige linksback zelfs ’zijn vastgebonden aan een stoel’.

De overvallers zouden exact hebben geweten waar ze mee bezig waren en bewust het huis van Cole hebben uitgezocht. Ze gingen er dan ook vandoor met een aanzienlijke hoeveelheid juwelen. De politie is nog bezig met het onderzoek en op zoek naar de daders. In 2010 was er ook al een poging tot inbraak in zijn villa.

Cole, die jarenlang linksback speelde in de Engelse top, werkt momenteel bij de jeugd van Chelsea. Vorig jaar hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen, Via Arsenal, Chelsea, AS Roma en LA Galaxy sloot hij zijn carrière af bij Derby County.