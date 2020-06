Leicester in lockdown, maar het voetbal gaat gewoon door

De afgelopen week was in Engeland 10 procent van de besmettingen met het coronavirus in Leicester aangetroffen, waarna de lokale autoriteiten besloten de lockdown in de centraal gelegen Engelse stad te verscherpen.

Veilig functioneren

Richard Masters, baas van de Premier League, zei daarop dat duels van Leicester City mogelijk verplaatst of uitgesteld moeten worden. Maar de club liet weten dat daarvan geen sprake is. „Alle partijen zijn tevreden over hoe we tot nu toe met Covid-19 zijn omgegaan. We kunnen veilig functioneren onder de bestaande protocollen”, liet Leicester op de website weten.

De ploeg van Brendan Rodgers, derde in de Premier League, heeft nog drie thuisduels te spelen: tegen Crystal Palace, Sheffield United en Manchester United. Woensdagavond gaat het elftal op bezoek bij Everton.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League