Erop of eronder voor Jermaine Wattimena in laatste groepsduel

Verliest Wattimena echter, dan kan hij ook direct zijn koffers pakken. In dat geval gaat Heta met James Wade mee naar de laatste zestien. En dat zou zonde zijn, nu een andere (op voorhand) favoriet, Glen Durrant, na twee groepsrondes al verrassend is uitgeschakeld. De kersvers Premier League-winnaar verloor al van zowel Wattimena als Heta en kan (door Wade te kloppen) hooguit nog derde worden in Groep F.

Wattimena versloeg in zijn eerste wedstrijd Durrant, maar verloor daarna van Wade. Heta boekte in omgekeerde volgorde dezelfde resultaten, maar heeft een slechter legsaldo aan die duels overgehouden dan Wattimena, die daardoor tweede staat. Een positie die recht geeft op de achtste finales.

Omdat een gelijkspel in het onderlinge duel niet tot de mogelijkheden behoort, is de winnaar van de wedstrijd verzekerd van een plaats bij de laatste zestien. Michael van Gerwen heeft zich daar na twee gewonnen duels in zijn Groep A al onder geschaard, Dirk van Duijvenbode moet in Groep E zelf winnen van Ian White en is daarnaast afhankelijk van het resultaat van zijn concurrent Peter Wright.