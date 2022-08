Premium Het beste van De Telegraaf

Bevlogen ’professor’ gepokt en gemazeld bij NOC*NSF RVC Ajax zet in op Maurits Hendriks als rechterhand Van der Sar

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

De benoeming van Maurits Hendriks, die liefst dertien jaar in dienst was van NOC*NSF, moet eind oktober een feit zijn. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Als het aan de raad van commissarissen van Ajax ligt, treedt Maurits Hendriks (61) op korte termijn toe tot de directie van de Amsterdamse topclub. De oud-hockeyer en voormalig technisch directeur van NOC*NSF heeft aangegeven open te staan voor een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA en is in afwachting van het oordeel van de ondernemingsraad.