Heerenveen doet oproep aan fans voor kraker tegen Ajax: ’Ongeregeldheden onacceptabel’

„Ook zondag zullen de meeste supporters achter sc Heerenveen staan. Echter verwacht de club ook dat er neutrale toeschouwers en Ajax-aanhangers (uit de regio) op de tribunes zullen zitten”, aldus de nummer 9 van de Eredivisie. „Juichen bij een eventueel doelpunt hoort er uiteraard bij en wordt getolereerd als men daarna gewoon weer gaat zitten. Ongeregeldheden en provocaties zijn voor sc Heerenveen onacceptabel.”

Begin deze maand waren er wat schermutselingen in het Abe Lenstra-stadion bij de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. In een van de skyboxen klonk gejuich na de zege van de Rotterdammers, waarna supporters van Heerenveen die kant op renden. Stewards en beveiligingsmensen van sc Heerenveen wisten de supporters snel weg te krijgen.

Mooi voetbalfeest

„In het kader van normalisatie roepen we iedereen in het stadion op zich normaal te gedragen, zodat we er samen een mooi voetbalfeest van kunnen maken!”, meldt de club in een verklaring.

Sc Heerenveen - Ajax begint zondag om 14.30 uur.