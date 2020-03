Infantino: ’Gebruik kracht van het voetbal voor deze belangrijke boodschap’

„Onder deze omstandigheden moeten we nu alles doen wat in onze macht ligt om supporters, spelers, coaches en iedereen die betrokken is bij onze mooie sport te beschermen”, schrijft hij in een brief. „En als belangrijkste moeten de voetbalautoriteiten alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.”

Aan de vooravond van het topoverleg van de UEFA met alle nationale bonden, waarin de kwestie van het mogelijk uitstellen van het EK van komende zomer wordt besproken, zegt Infantino dat de voetbalwereld gezamenlijk moet optreden tegen de pandemie.

„Ik roep jullie ten zeerste op de kracht van het voetbal te gebruiken om de belangrijke boodschap uit te dragen en te verspreiden”, wijst Infantino op initiatieven om bewustzijn over het virus te vergroten en tips om de verspreiding te voorkomen.