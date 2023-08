Volgens Ludogorets-keeper Padt vindt iedereen in Razgrad loting prachtig: ’Ajax komt hier, Ajax komt hier’

AMSTERDAM - Voor Sergio Padt (33) is de Europa League-play-off tegen Ajax een bijzondere. De keeper van het Bulgaarse Ludogorets speelde vanaf de – toen nog – C1 zeven jaar in de Amsterdamse jeugdopleiding. „Voor mij is het speciaal, maar voor de club nog veel specialer”, lacht Padt. „Nadat we Astana versloegen, zei de technisch directeur: ’Ajax komt hier, Ajax komt hier.’ Iedereen vindt het prachtig dat een club met de historie van Ajax in Razgrad speelt.”

Sergio Padt vindt de koppeling aan Ajax sportief gezien de slechtst denkbare loting voor Ludogorets. Ⓒ FOTO PRO SHOTS