Foutloos Napoli overtuigend naar koppositie Serie A

Halverwege was de voorsprong van de Napolitanen al comfortabel. Victor Osimhen maakte op aangeven van Lorenzo Insigne de openingstreffer, waarna Amir Rrahami de score verdubbelde. Mocht Udinese in de rust vertrouwen hebben getankt, dan was daar na zeven minuten al niets meer van over, toen Kalidou Koulibaly de derde van de avond maakte. Vlak voor tijd bepaalde de ingevallen oud-PSV’er Hirving Lozano de eindstand.

Bij Udinese stond Bram Nuytinck in de basis. Marvin Zeegelaar begon op de bank en viel een kwartier voor tijd in.