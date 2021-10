FC Twente eindigt in de min door corona

Door de impact van de coronamaatregelen daalde de omzet over het seizoen 2020-2021 in vergelijking met het voorgaande seizoen met 7,3 miljoen euro naar 18,3 miljoen euro. Met name de totale commerciële omzet was hard geraakt en daalde ten opzichte van het seizoen ervoor met ongeveer 55% naar 13,2 miljoen euro.

Het omzetverlies is gecompenseerd door de steunmaatregelen van de overheid, te weten Noodmaatregel Overbrugging Overheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hiervan heeft FC Twente gedurende het seizoen 2020/2021 een bedrag van 5,1 miljoen euro ontvangen.

FC Twente is daarnaast zeer dankbaar voor de loyaliteit en generositeit van sponsoren en supporters, die hebben afgezien door het afzien van compensatie van niet bezochte wedstrijden. Dit heeft een meevaller van 2,3 miljoen euro opgeleverd, waardoor het verlies minder hoog is uitgevallen dan waar aanvankelijk voor werd gevreesd.

Daarnaast heeft FC Twente in het coronajaar flink in de kosten gesneden. Die zijn met 5,7 miljoen euro gedaald naar 20,4 miljoen euro. Deze daling is voor 2,8 miljoen euro veroorzaakt door de daling van de personeelskosten door verlaging van het spelersbudget in het seizoen 2020-2021 en een interne reorganisatie.

Al met al heeft dit geleid tot een negatief operationeel bedrijfsresultaat van 2,1 miljoen euro, een achteruitgang ten opzichte van het seizoen 2019-2020 met 1,6 miljoen euro. Het negatieve operationele resultaat is echter deels gecompenseerd door een positief resultaat vergoedingssommen van 0,5 miljoen euro, vooral bestaande uit de ontvangen solidariteitsbijdragen van oud-spelers Hakim Ziyech, Joachim Andersen en Quincy Promes. En zo is over het seizoen 2020-2021 uiteindelijk een resultaat na belasting geboekt van 1,7 miljoen euro negatief. Daardoor is het eigen vermogen afgenomen tot 12,4 miljoen euro. De rentedragende schuldpositie van 19,9 miljoen euro is niet verder opgelopen.

Wel is er een extra openstaande rekening bij de belastingdienst bijgekomen. FC Twente heeft vanwege het covid-19-virus bijzonder uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst over de periode december 2020 tot en met september 2021 voor de loon- en omzetbelasting. Dat heeft geleid tot een langlopende schuld per 30 juni 2021 van € 2,3 miljoen.

FC Twente verwacht in het lopende seizoen aan financieel herstel te kunnen werken. Naar verwachting zal het bedrijfsresultaat rond 1 miljoen euro negatief uitkomen, uitgaande van het scenario dat vanaf 1 oktober 2021 gedurende de rest van het seizoen volledig publiek is toegestaan. Als FC Twente het operationele tekort op dat niveau weet te houden zal de club weer zwarte cijfers schrijven door het positieve resultaat vergoedingssommen dit seizoen met de verkoop van Joël Drommel aan PSV en Queensy Menig aan Partizan Belgrado, terwijl er aan de uitgavekant alleen een bedrag voor Vaclav Cerny is neergeteld aan FC Utrecht.