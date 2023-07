Mohammed Kudus onmisbaar voor huidig Ajax

Naast op te schieten met de hoogst noodzakelijke komst van een rechter centrale verdediger en een spits, doet directeur voetbalzaken Sven Mislintat er verstandig aan een topprioriteit van het aanblijven van Mohammed Kudus te maken. De Ghanees, die een transfer wil maken, maakte voor rust het verschil tussen de Amsterdammers en de kampioen van Oekraïne en is onmisbaar voor het nieuwe Ajax.

Kudus tekende vanaf de strafschopstip de 1-0 aan, leverde de assist bij de 2-0 van Steven Bergwijn, scoorde de 3-0 en had pech dat zijn hattricktreffer wegens buitenspel werd afgekeurd. Met de rechtsbuiten was de uitblinker aan Amsterdamse zijde genoemd, maar meer spelers zullen Maurice Steijn hebben kunnen bekoren. Met Olivier Aertssen (18) en Jorrel Hato (17) startte de nieuwe trainer met een piepjong verdedigingscentrum, dat in de beginfase in de opbouw te veel balverlies leed, maar zich in het vervolg van het eerste bedrijf uitstekend staande hield.

Datzelfde gold voor de backs Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine. Laatstgenoemde hield verrassenderwijs Owen Wijndal op de bank. En met een uitstekende actie vanaf eigen helft, die de strafschop voor de openingstreffer inleidde, gaf Rensch het signaal af een beter seizoen te willen draaien dan afgelopen jaar. Het middenveld bestond door de lichte blessure van Steven Berghuis uit de sterk spelende Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Davy Klaassen en bleek redelijk complementair.

Voorin deed het vertrek van Tadic de fit ogende Bergwijn goed. De linksbuiten kende vorig seizoen een droomstart, maar viel in het vervolg wat tegen. Een jaar lang op zijn eigen plek moet hij de beste versie van zichzelf laten zien. Christian Rasmussen is een groot talent, had met een sluw overstapje een groot aandeel in de 2-0, maar moet nog grote stappen maken om de eerste spits te worden. Die rol lijkt voorbestemd voor Brian Brobbey. Dat de Jong Oranje-speler – net als Calvin Bassey, Kenneth Taylor en Wijndal – pas in de tweede helft mocht opdraven, moet hem op scherp zetten. Net als de jacht op een extra spits.

Remko Pasveer, die na rust Jay Gorter verving, behoedde Bassey voor een blunder. De Engelsman leverde de bal knullig in, maar de ervaren doelman redde knap. Door de vele wisselingen in beide elftallen gebeurde er daarna niet veel noemenswaardigs. Al was Mohamed Daramy met een rare stuiterbal dicht bij de 4-0.

Met de klinkende zege kan Ajax vooruit, maar er is nog veel werk aan de winkel. Voorlopig blijkt deals sluiten met nieuwe spelers voor Mislintat moeilijker dan met zijn diamantogen goede mogelijke nieuwelingen op te sporen. En dus doet hij er verstandig aan snel met Kudus om tafel te gaan. Hem ertoe bewegen een jaar langer te blijven, zou weleens de belangrijkste ’aanwinst’ voor Steijn kunnen zijn. Tegen Shakhtar kon de coach ook nog niet beschikken over Edson Alvarez en Jorge Sanchez, die na de Gold Cup-winst van hun welverdiende vakantie genieten.

