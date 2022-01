Elftal van de Week: ’Brobbey-Haller wordt hele strijd’

DOEL

„RKC-doelman Etienne Vaessen staat bij mij onder de lat”, aldus de WK-ganger van 1978. „Met een geweldige trap gaf hij de assist op de 0-1 van Finn Stokkers tegen Go Ahead Eagles. Dat is een droom voor een keeper, om zo’n bal te geven. Hij hield zijn doel ook schoon. Lars Unnerstall van FC Twente krijgt een eervolle vermelding. Hij heeft een uitstraling waar aanvallers moeite mee zullen hebben. Dat gold ook voor die van SC Heerenveen.”

DEFENSIE

„Marcus Pedersen van Feyenoord is mijn rechtsback. Hij is erg standvastig, heeft snelheid, levert aanvallend voortdurend problemen op voor een tegenstander en liep tegen Vitesse heel veel gaten dicht voor andere spelers. Alleen dook Justin Bijlow ineens voor hem op bij de tegengoal. Die vond ik niet aan hem te wijten.”

„Centraal achterin kies ik voor het Ajax-duo Jurriën Timber en Lisandro Martinez. Hoe zij het daar achterin steeds uitspelen en zich aanvallend ook inschakelen, dat is echt een lust voor het oog. Dat geldt zeker voor Timber, wanneer hij inschuift. Ze spelen ook altijd iemand in de diepte aan en als de bal een keer breed gaat, is het voor een goede voortzetting naar voren toe. Zij waren het geweldige van Ajax, waarvan het genieten was in de eerste helft tegen FC Utrecht.”

„De linksback is Mauro Junior van PSV. Hij is daar zo nuttig, omdat hij de ervaring heeft als aanvallende middenvelder. Daardoor kan hij zich aanvallend altijd goed inschakelen. Hij is klein van stuk, maar wint heel veel van zijn duels door zijn verbetenheid. Dat ventje zit goed in elkaar.”

MIDDENVELD

„Ryan Gravenberch straalt bij Ajax zoveel rust uit, verdedigend en aanvallend staat hij zijn mannetje. Ze zeggen wel eens iets over te weinig goals of assists, maar hij zorgde tegen FC Utrecht echt voor dreiging vanuit het middenveld door alles links en rechts vooruit te spelen. Hij zoekt alleen de oplossing naar voren en dat is zeldzaam.”

Mario Götze maakt de 0-1 in Groningen. Ⓒ ANP/HH

„Op 10 staat Mario Götze van PSV. De man van de korte passjes en het liefst alles direct willen spelen. Hij brengt het creatieve bij PSV en vindt de oplossingen wel. Het is ongelooflijk wat die man in de kleine ruimtes allemaal kan. En dan scoorde hij ook nog eens door goed voor de goal op te duiken.”

„Thomas van den Belt van PEC Zwolle is mijn linkshalf deze week”, aldus de UEFA Cup-winnaar van PSV in 1978. „Dit waren pas zijn eerste twee goals tegen Willem II, maar ze zaten er echt fijn in. Je zag bij beide goals dat hij er echt naar zocht en dat is goed voor een middenvelder die zich aan het ontwikkelen is. Die goals waren voor PEC ook hard nodig in een zwaar seizoen.”

AANVAL

„De linksbuiten is Dusan Tadic, dat is niet zo moeilijk na twee assists en hoe hij opnieuw speelde. Hoe hij al jaren zó constant is bij Ajax, is ongelooflijk. Hij is altijd bereikbaar wanneer hij links blijft hangen. De finesse die hij ook heeft om de ballen te geven, zoals de assist op de eerste goal van Brobbey, is geweldig om te zien.

Brian Brobbey maakt zich los van zijn tegenstander Django Warmerdam.

„Spits Brian Brobbey is mijn speler van de week na zo’n terugkeer bij Ajax. Hij kent de jongens daar wel, maar er direct staan in een normaal gesproken zware uitwedstrijd bij Utrecht, is toch knap. Hij is zó sterk als kaatser rondom die zestienmeterlijn. Je kunt hem inspelen en dan heeft hij ook het vervolg al gezien. Dat is niet veel spitsen gegeven. Dat wordt nog een flinke strijd met Haller, ook door de beweeglijkheid van Brobbey. Die kun je om een boodschap sturen, óók de diepte in. Wat hij liet zien na een half jaar afwezigheid, tekent dat het tussen zijn oren ook goed zit.”

„Voor de rechterkant verkies ik Loïs Openda van Vitesse toch boven Antony van Ajax. Het is niet zijn positie, maar hij verdient een plek in het elftal. Openda bracht Feyenoord in verlegenheid met zijn arbeid en onvoorspelbaarheid. Dat zag je bij zijn winnende doelpunt. Met zijn snelheid duikt hij overal op en hij heeft gevoel voor de goal.”