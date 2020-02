Teamsprinters met wereldrecord naar goud op WK

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland deden dat in een fantastisch nieuw wereldrecord over de 750 meter lange sprint. Ook in de halve finales had de ontketende formatie van bondscoach Hugo Haak een wereldrecord neergezet.

In 2018 bleek de Nederlandse ploeg, met in de kwalificaties ook Matthijs Büchli in actie, ook al superieur op dit onderdeel. Later dit jaar in Tokio willen de teamsprinters hun palmares compleet maken met de olympische titel. Die moet er op 4 augustus komen in het Izu Velodrome.

Kirsten Wild

Eerder op de avond had Kirsten Wild het eerste goud voor Nederland binnengesleept. Met haar zevende wereldtitel op de baan begon de mondiale titelstrijd bijzonder prettig voor de Oranje-formatie. Wild werd voor de derde keer in haar loopbaan wereldkampioene op het onderdeel scratch. Eerder lukte dat de 37-jarige Almelose in 2015 en 2018.