Oud-doelman FC Volendam verpandde zijn hart aan het handbal Kleurrijk sportman Jan Kwakman zwaait af: ’We tikten Feyenoord van kastje naar de muur’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jan Kwakman zijn hart verpand aan handbalclub Kras/Volendam Ⓒ Matty van Wijnbergen

Volendam - In zijn geboortedorp wordt Jan Kwakman (82) omschreven als een kleurrijke sportman van een uitstervend ras. Als voetbalkeeper speelde hij voor ’zijn’ FC Volendam, waarbij hij onder meer een hoofdrol vervulde in een legendarische wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip (2-5 zege). Na zijn profcarrière heeft hij zijn hart verpand aan de plaatselijke handbalclub, die hij zag uitgroeien tot een enorme vereniging met het eerste herenteam in de top van de Eredivisie. Na 53 jaar trouwe dienst is de huidige teambegeleider nu bezig aan zijn laatste actieve seizoen bij Kras/Volendam, dat zondag bij Green Park/Aalsmeer zijn tweede duel speelt in de best-of-3-serie om de landstitel.