Gehavend AZ speelt bij Lazio eerste achtste finale Conference League

Trainer Pascal Jansen heeft slechts vijf verdedigers tot zijn beschikking, omdat onder anderen Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Maxim Dekker herstellende zijn van blessures. Ook de middenvelders Dani de Wit en Riechedly Bazoer ontbreken in Rome. De jonge aanvaller Mexx Meerdink, dit seizoen in de UEFA Youth League al zes keer trefzeker, is er wel bij.

Lazio won vrijdag in de Serie A met 1-0 bij koploper Napoli en staat op de derde plaats. Coach Maurizio Sarri mist de geblesseerde aanvoerder Ciro Immobile.

AZ stond vorig seizoen ook in de achtste finales van de Conference League. De Noord-Hollanders strandden daarin tegen de Noorse club Bodø/Glimt.

Naast AZ is met Feyenoord nog een Nederlandse club actief in Europa. De Rotterdammers staan donderdag in de achtste finales van de Europa League tegenover Sjachtar Donetsk uit Oekraïne.