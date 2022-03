André Onana verheugt zich op duel met Benfica in laatste maanden als Ajacied

Voetbal

Petrovic op weg naar Qatar

Zeljko Petrovic heeft een mondeling akkoord met een club uit de hoogste divisie in Qatar. De trainer hoopt daar in de loop van de week meer duidelijkheid over te krijgen. Het avontuur in het woestijnstaatje is voor Petrovic de reden geweest om de smeekbede van Willem II om de club te behoeden voor d...